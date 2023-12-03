Опубликован рейтинг фаворитов Евро-2024 после жеребьёвки по версии Goal

Авторитетный интернет-портал Goal.com обновил свой рейтинг фаворитов чемпионата Европы — 2024 после жеребьёвки группового этапа. По мнению издания, главным претендентом на победу в турнире по-прежнему является сборная Франции. В тройку также вошли Португалия и Англия.

Топ-21 фаворитов Евро-2024 после жеребьёвки по версии Goal:

1. Франция

2. Португалия

3. Англия

4. Бельгия

5. Испания

6. Турция

7. Венгрия

8. Нидерланды

9. Румыния

10. Австрия

11. Италия

12. Хорватия

13. Дания

14. Германия

15. Словакия

16. Шотландия

17. Швейцария

18. Чехия

19. Сербия

20. Словения

21. Албания

Стоит отметить, что в рейтинге представлена только 21 страна, а не 24, поскольку три оставшихся участника Евро-2024 будут определены в стыковых матчах. В Пути А нас ждут полуфиналы Польша — Эстония и Уэльс — Финляндия. Путь В: Израиль — Исландия, Босния и Герцеговина — Украина. Путь С: Грузия — Люксембург, Греция — Казахстан.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.