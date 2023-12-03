«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу» и опустился на седьмое место в таблице АПЛ

Завершился матч 14-го тура английской Премьер-лиги сезона-2023/2024, в котором встречались «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Ньюкасл» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

Первый тайм прошёл без голов. Во втором тайме, на 55-й минуте, Энтони Гордон открыл счёт в матче, выведя «Ньюкасл» вперёд. Гол Гордона так и остался последним в данной встрече, матч так и закончился — 1:0, минимальная победа «Ньюкасла».

После данного матча «Манчестер Юнайтед» опустился на седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Красные дьяволы» набрали 24 очка в 14 матчах чемпионата. «Ньюкасл» же поднялся на пятую строчку. В активе «сорок» 26 очков за аналогичное количество игр. Возглавляет турнирную таблицу АПЛ «Арсенал» (33 очка за 14 игр).