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«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу» и опустился на седьмое место в таблице АПЛ

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу» и опустился на седьмое место в таблице АПЛ
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Завершился матч 14-го тура английской Премьер-лиги сезона-2023/2024, в котором встречались «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Ньюкасл» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

Таблица АПЛ
Англия - Премьер-лига . 14-й тур
02 декабря 2023, суббота. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Гордон – 55'    

Первый тайм прошёл без голов. Во втором тайме, на 55-й минуте, Энтони Гордон открыл счёт в матче, выведя «Ньюкасл» вперёд. Гол Гордона так и остался последним в данной встрече, матч так и закончился — 1:0, минимальная победа «Ньюкасла».

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После данного матча «Манчестер Юнайтед» опустился на седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Красные дьяволы» набрали 24 очка в 14 матчах чемпионата. «Ньюкасл» же поднялся на пятую строчку. В активе «сорок» 26 очков за аналогичное количество игр. Возглавляет турнирную таблицу АПЛ «Арсенал» (33 очка за 14 игр).

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