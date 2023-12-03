Дизайнер сделал кроссовки для Месси на заказ, в которых отражена вся карьера игрока

Дизайнер сделал кроссовки для игрока сборной Аргентины Лионеля Месси по индивидуальному заказу, в которых отражена вся его карьера, сообщает Marca.

Фото: stepkicks / IG

Фото: stepkicks / IG

Дизайнер обуви на заказ назвал цветовую гамму Nike SB Dunk Low «What the Messi». Каждый уголок обуви, каждый цвет и деталь могут рассказать свою историю.

Идею для дизайна черпали из нескольких футболок, которые Месси носил за свою карьеру. Сюда входят «Барселона», «ПСЖ», «Интер Майами» и даже ретроджерси «Ньюэллс Олд Бойз».

Дизайнер даже использовал выездную форму чемпионата мира 2014 года, с которой Месси не смог победить Германию в своём первом финале чемпионата мира (0:1). При этом нашивка «Чемпионы мира по футболу 2022» изображена на правой стельке кроссовок наряду с текущими цветами «Интер Майами» и номером футболки Месси на левой стельке.