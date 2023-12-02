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Месси заявил, что его любят «95 или 100 процентов аргентинцев»

Месси заявил, что его любят «95 или 100 процентов аргентинцев»
Лионель Месси
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о чувствах, которые испытывал после победы на чемпионате мира — 2022.

«Мне, моей семье и людям, которые меня любят, было плохо. Они, критики сборной Аргентины, были очень несправедливы к этому поколению игроков. Они и обо мне говорили много неприятного. Но я не злопамятный. Для меня это момент триумфа, что я сумел переломить эту ситуацию и завоевал расположение всего народа Аргентины. Сегодня 95 или даже 100 процентов аргентинцев любят меня, и это прекрасно», – заявил Месси в рамках интервью для шоу «Чемпионы, год спустя» для Disney Star+.

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Напомним, сборная Аргентины стала чемпионом мира — 2022, обыграв в финале сборную Франции. На групповой стадии, в 1-м туре, Аргентина сенсационно проиграла сборной Саудовской Аравии (1:2). Однако затем бело-голубые добрались до финала, переиграв в плей-офф Австралию (2:1), Нидерланды (2:2 и 3:4 пен.) и Хорватию (3:0). В финале основное время завершилось со счётом 3:3, а в серии пенальти аргентинцы были сильнее – 4:2. Месси на ЧМ-2022 забил семь голов.

ЧМ-2022 - финальный раунд . Финал
18 декабря 2022, воскресенье. 18:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 3
4 : 2
Франция
1:0 Месси – 23'     2:0 Ди Мария – 36'     2:1 Мбаппе – 80'     2:2 Мбаппе – 81'     3:2 Месси – 108'     3:3 Мбаппе – 118'    
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