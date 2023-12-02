Месси заявил, что его любят «95 или 100 процентов аргентинцев»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о чувствах, которые испытывал после победы на чемпионате мира — 2022.

«Мне, моей семье и людям, которые меня любят, было плохо. Они, критики сборной Аргентины, были очень несправедливы к этому поколению игроков. Они и обо мне говорили много неприятного. Но я не злопамятный. Для меня это момент триумфа, что я сумел переломить эту ситуацию и завоевал расположение всего народа Аргентины. Сегодня 95 или даже 100 процентов аргентинцев любят меня, и это прекрасно», – заявил Месси в рамках интервью для шоу «Чемпионы, год спустя» для Disney Star+.

Напомним, сборная Аргентины стала чемпионом мира — 2022, обыграв в финале сборную Франции. На групповой стадии, в 1-м туре, Аргентина сенсационно проиграла сборной Саудовской Аравии (1:2). Однако затем бело-голубые добрались до финала, переиграв в плей-офф Австралию (2:1), Нидерланды (2:2 и 3:4 пен.) и Хорватию (3:0). В финале основное время завершилось со счётом 3:3, а в серии пенальти аргентинцы были сильнее – 4:2. Месси на ЧМ-2022 забил семь голов.