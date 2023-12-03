«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Осасуной», Захарян вышел на поле в первом тайме

Завершился матч 15-го тура испанского чемпионата сезона-2023/2024, в котором встречались «Осасуна» и «Реал Сосьедад». Команды играли на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Луисом Пулидо Сантаной. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Осасуной», а российский полузащитник гостей Арсен Захарян вышел на поле на 16-й минуте и был заменён на 88-й минуте, не отличившись результативными действиями.

В самом начале встречи, на второй минуте, Мой Гомес открыл счёт в матче, выведя «Осасуну» вперёд. Под конец первой половины, на 41-й минуте, Умар Садик сравнял счёт. Гол Садика так и остался последним в данной встрече, матч так и закончился — 1:1, ничья.

После результата данного матча «Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице испанского чемпионата. Команда Арсена Захаряна набрала 26 очков в 15 матчах чемпионата. «Осасуна» же располагается на 14-м месте. В активе этой команды 15 очков за аналогичное количество игр.

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