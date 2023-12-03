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«Мы могли сравнять счёт». Тренер «МЮ» тен Хаг — о матче с «Ньюкаслом»

«Мы могли сравнять счёт». Тренер «МЮ» тен Хаг — о матче с «Ньюкаслом»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» (0:1).

«У нас был тяжёлый первый тайм, и в перерыве мы сказали, что нужно быть в игре. Мы хорошо вернулись в последней части игры. Мы поговорим об этом завтра с командой. Мы соберемся, поговорим об этом и перенесём на среду. У нас было несколько моментов. Мы думали, что забили гол, но это был офсайд. Мы могли сравнять счёт.

Момент с Фернандешем? Я думаю, все видели, что произошло. Был фол. Мы оставим это позади.

Матч с «Челси» в среду? Эта команда вынослива. Мы убедились в этом после «Сити». У нас было тяжёлое поражение, но мы держимся вместе. У нас есть план, и мы продолжаем действовать», — приводит слова тен Хага ВВС.

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