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Шер наступил на ногу Бруну Фернандешу, но не получил наказания в матче «Ньюкасл» — «МЮ»

Шер наступил на ногу Бруну Фернандешу, но не получил наказания в матче «Ньюкасл» — «МЮ»
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В матче 14-го тура чемпионата Англии между «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» швейцарский защитник «сорок» Фабиан Шер наступил на ногу полузащитнику манкунианцев Бруну Фернандешу на 67-й минуте матча.

После этого португальцу пришлось на некоторое время покинуть поле, чтобы ему оказали помощь.

Фото: Скриншот из трансляции матча «Ньюкасл» — «МЮ»

Однако эпизод остался без внимания судейской бригады во главе с Робертом Джонсом. Шер не получил за это жёлтой или красной карточки.

Игра прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный гол забил Энтони Гордон на 55-й минуте.

Всего судья Джонс предъявил за матч три жёлтые карточки. У «МЮ» их получили Гарри Магуайр на 77-й минуте и Антони на 90+2-й, а у «Ньюкасла» — Жоэлинтон на 90+7-й.

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