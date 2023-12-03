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Главный тренер «Валенсии» заявил о сложной адаптации Романа Яремчука

Главный тренер «Валенсии» заявил о сложной адаптации Романа Яремчука
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Наставник «Валенсии» Рубен Бараха рассказал об арендованном у «Брюгге» форварде Романе Яремчуке.

«Он перешёл в «Валенсию» в последний день трансферного окна и не провёл с командой предсезонный сбор. Также он много ездил со сборной Украины. Ему нелегко адаптироваться.

Надеемся на улучшение. Он неплохо сыграл против «Сельты» (0:0). Он может быть нам полезен. Уго Дуро забивает голы, я должен выбирать. Возвращение после травмы Альберто Мари может дать нам универсальность на этой позиции», – цитирует Бараху AS.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» пытается помочь Яремчуку адаптироваться и привлекает его к социальным проектам. Его контракт с испанским клубом рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне футболист провёл девять матчей в чемпионате Испании и не отметился результативными действиями.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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