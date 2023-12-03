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«Барселона» — «Атлетико»: во сколько начнётся матч Ла Лиги, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 3 декабря, состоится матч 15-го тура испанской Примеры, в котором встретятся каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Санчес Мартинес. Игра начнётся в 23:00 мск.

В прямом эфире матч покажет сервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 14 туров Ла Лиги «Барселона» набрала 31 очко и занимает четвёртое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Испании «Атлетико» также заработал 31 очко, но располагается на третьей строчке.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге чемпионата «Барселона» обыграла «Атлетико» со счётом 1:0. Во втором круге подопечные Хави одержали победу со счётом 1:0.