Виталий Дьяков: не думаю, что Абаскаль висит на волоске

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о положении главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в клубе на фоне последних результатов красно-белых.

«Не думаю, что Абаскаль висит на волоске. Есть нестабильность, теряют очки там, где не надо. Игра тоже нестабильна. Но вряд ли в руководстве «Спартака» сейчас есть мысли, что его надо прямо сейчас или в конце сезона убирать. Всё может поменяться. Зимой Абаскаль будет абсолютно спокойно работать, до конца сезона всё будет стабильно», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, после 16 туров Российской Премьер-Лиги подопечные Абаскаля набрали 27 очков и на текущий момент занимают пятое место в чемпионате.