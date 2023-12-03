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Виталий Дьяков: не думаю, что Абаскаль висит на волоске

Виталий Дьяков: не думаю, что Абаскаль висит на волоске
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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о положении главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в клубе на фоне последних результатов красно-белых.

«Не думаю, что Абаскаль висит на волоске. Есть нестабильность, теряют очки там, где не надо. Игра тоже нестабильна. Но вряд ли в руководстве «Спартака» сейчас есть мысли, что его надо прямо сейчас или в конце сезона убирать. Всё может поменяться. Зимой Абаскаль будет абсолютно спокойно работать, до конца сезона всё будет стабильно», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, после 16 туров Российской Премьер-Лиги подопечные Абаскаля набрали 27 очков и на текущий момент занимают пятое место в чемпионате.

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