Андрей Чернышов: для «Ахмата» игра со «Спартаком» — матч жизни

Бывший тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ между «Ахматом» и красно-белыми. Матч пройдёт сегодня, 3 декабря, и начнётся в 19:00 мск.

«Спартак» фаворит в любом матче независимо от того, на каком он месте. Особенно с командами из нижней части таблицы. Название «Спартак» говорит само за себя. В дерби, в матчах «Зенитом» или «Краснодаром» шансы равны. А в игре в «Ахматом» фаворит точно «Спартак».

Красно-белые провели неплохие матчи, добились побед. Такое всегда вселяет уверенность в игроков, в тренерский штаб. Но по ходу сезона были и нестабильные отрезки, когда все говорили «Спартак» вот-вот станет лидером чемпионата, а он оступался. Из-за этого некоторые выездные матчи, как сегодня в Грозном, вызывают тревогу.

Что касается «Ахмата», играть с ними в Грозном всегда сложно любой команде. «Ахмат» всегда славился агрессивной и серьёзной игрой в родных стенах, там они не раз обыгрывали лучшие команды. Но сейчас грозненцы выступают неважно — оказались внизу таблицы. Первые матчи при Ромащенко вселили оптимизм, но потом забуксовали. Результаты действительно очень слабые. Матч со «Спартаком» для них — матч жизни: либо они выиграют и зацепятся за серединку турнирной таблицы, либо проиграют и совсем увязнут, появятся проблемы с тем, чтобы остаться в Премьер-лиге», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.