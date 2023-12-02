«Ахмат» — «Спартак». Когда Абаскаль научится исправлять ошибки?

3 декабря состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Спартак». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.35. Успех грозненцев оценён в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — «Спартак» 3 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Ахмат» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Спартак» (03.12.2023)

Совсем скоро наступит зимний перерыв, но у команд ещё есть время провести пару туров. 3 декабря состоятся четыре игры 17-го тура Российской Премьер-Лиги. В самой поздней из них на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном местный «Ахмат» примет московский «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

В последних девяти турах в чемпионате России «Ахмат» не одержал ни одной победы. Вничью он сыграл с «Краснодаром», «Динамо» и «Оренбургом» (во всех трёх случаях 1:1). Из-за поражений «зелёные» спустились на 14-ю строчку в турнирной таблице. Отрыв от идущей следом «Балтики» составляет всего одно очко.

После ничьей во встрече с «Оренбургом» Мирослав Ромащенко посетовал на кадровые потери, а также назвал позитивным моментом приобретение одного очка. Он отметил, что команда проявила необходимое старание и качество. Тренер поделился мнением, что у его подопечных было огромное желание, но не хватило концовки.

С завершением у «зелёных» дела в этом сезоне обстоят очень плохо. В последних девяти турах они забили только шесть мячей, а пропустили, несмотря на старания Гиорги Шелии, 14 голов. Ещё и микротравму в составе сборной получил лидер атаки грозненцев Мохамед Конате. Его участие в грядущем матче под вопросом.

Недавно агент Конате заявил, что его клиент хочет уйти из «Ахмата» за границу. Он отметил, что есть интерес из Серии А, но также подчеркнул, что футболист готов уехать не только в Европу, чтобы клуб мог получить за него какие-то деньги. Скорее всего, у многих других футболистов «зелёных» тоже есть проблемы с настроем из-за постоянных поражений и плохого турнирного положения.

Недавно сделал попытку приподнять боевой дух команды Гамид Агаларов, признанный лучшим игроком матча с «Оренбургом». Он отметил положительные моменты в игре с сине-белыми, а также призвал болельщиков поддержать «Ахмат» в двух оставшихся до зимней паузы домашних матчах. Принесут ли плоды его старания?

Московский «Спартак» в последних девяти турах в чемпионате России уступил только «Крыльям Советов» (0:4) и «Факелу» (0:2). Также он сыграл вничью с ЦСКА (2:2) и «Локомотивом» (1:1). Победила «народная команда» сначала «Сочи» (1:0), «Динамо» (1:0) и «Пари НН» (2:0), а затем «Ростов» (2:1) и «Балтику» (2:0).

Красно-белые поднялись на четвёртую строчку в турнирной таблице. Отставание от занимающего третье место «Динамо» составляет одно очко. Всё бы ничего, но в матче 1/4 финала Пути РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля уступили «Оренбургу» (0:1), что вызвало новую волну критики испанского специалиста и команды.

Экс-полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий заявил, что Абаскаль — не тренер. Он отметил, что испанец постоянно делает непонятные замены и непредсказуем в выборе состава на игру. Бывший футболист подчеркнул, что у «народной команды» нет стабильного костяка.

Во многом Пятницкий прав. В первом тайме матча с «Оренбургом» красно-белые смотрелись просто ужасно. В концовке они выглядели на порядок лучше и даже могли сравнять счёт, несмотря на удаление, которое на 40-й минуте получил защитник Олег Рябчук.

Хорошая возможность сравнять счёт была у Никиты Чернова. Однако после его удара головой мяч пролетел на несколько сантиметров выше перекладины. Так же, как и у «Ахмата», у красно-белых частенько наблюдаются проблемы с реализацией. Ни в одном из 12 последних матчей в чемпионате России они не забили больше двух мячей.

При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки видится Х2 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 2.10. Семь из восьми последних очных встреч закончились именно так. Ещё один матч ознаменовался результативной ничьей — 2:2. Думается, не проиграют красно-белые и в этот раз.

У «народной команды» на порядок лучше глубина и качество состава, чем у клуба из Грозного. Если бы Гильермо Абаскаль лучше управлял имеющимися ресурсами, «народная команда» наверняка занимала бы более высокую строчку в турнирной таблице.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ахмат» — «Спартак» 3 декабря 2023 года

«Спартак» нестабилен, но у него всё равно намного лучше результаты выступлений в последних девяти турах в РПЛ, чем у «Ахмата». Грозненцы переживают очень трудные времена. Кроме того, история очных встреч отнюдь не на их стороне. Думается, красно-белые как минимум не проиграют и сыграет тотал меньше 3.5 мяча. В пользу невысокой результативности свидетельствуют наблюдающиеся у обеих команд проблемы с завершением.

Ставка: «Спартак» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.10.