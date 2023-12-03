Тренер «Юнайтед» Тен Хаг был в ярости от игры Марсьяля без мяча в матче с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг был крайне недоволен действиями нападающего «красных дьяволов» Антони Марсьяля во время минувшего матча английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» (1:0). Об этом сообщает FaktaBola в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, нидерландского специалиста не устраивала игра француза без мяча и то, как он отрабатывает в прессинге. В связи с этим тен Хаг эмоционально высказывал претензии Марсьялю с бровки. В свою очередь, футболист не был согласен с тренером и отмахивался от него.

Видео конфликта тен Хага и Марсьяля в матче «Манчестер Юнайтед» с «Ньюкаслом».

Напомним, Марсьяль был заменён на 61-й минуте встречи с «Ньюкаслом».

В нынешнем сезоне французский футболист сыграл в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.