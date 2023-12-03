Магуайр встал на защиту Рашфорда после неудачной игры форварда с «Ньюкаслом»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр вступился за нападающего Маркуса Рашфорда, провалившего игру с «Ньюкаслом» (0:1) в 14-м туре чемпионата Англии.

«Маркус играл невероятно в прошлом сезоне, в нынешнем ему не везёт. Он усердно работает, каждый в раздевалке знает, что Маркус привносит в игру «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Рашфорда Mirror.

В нынешнем сезоне 26-летний Рашфорд принял участие в 18 матчах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с английской командой рассчитан до лета 2028 года.

Ранее появилась информация, что Рашфорд конфликтовал с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом по ходу игры с «Ньюкаслом». На видео попал момент, как тен Хаг спорил с другим форвардом манкунианцев — французом Антони Марсьялем.