Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент РПЛ заявил, что матч ЦСКА – «Ростов» состоится, несмотря на снегопад

Президент РПЛ заявил, что матч ЦСКА – «Ростов» состоится, несмотря на снегопад
Аудио-версия:
Комментарии

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что матч между ЦСКА и «Ростовом» всё-таки состоится.

«Играем», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Перерыв
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Чалов – 4'    

Напомним, игра 17-го туре российской Премьер-лиги между ЦСКА и «Ростовом» была под угрозой переноса из-за обильного снегопада в Москве. За несколько часов до начала игры поле стадиона «ВЭБ Арена» было настолько засыпано снегом, что его пришлось расчищать с помощью тракторов. Однако после консультаций между представителями клубов и РПЛ матч было решено проводить в запланированное время.

ЦСКА находится на шестой позиции турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 25 очков за 16 проведённых матчей. «Ростов» располагается на 10-й строчке. У подопечных Валерия Карпина 20 очков после аналогичного количества встреч.

Следим за матчем здесь:
ЦСКА рубится с «Ростовом» при снегопаде! Работники чистят поле прямо во время матча. LIVE
Live
ЦСКА рубится с «Ростовом» при снегопаде! Работники чистят поле прямо во время матча. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android