Президент РПЛ заявил, что матч ЦСКА – «Ростов» состоится, несмотря на снегопад

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что матч между ЦСКА и «Ростовом» всё-таки состоится.

«Играем», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, игра 17-го туре российской Премьер-лиги между ЦСКА и «Ростовом» была под угрозой переноса из-за обильного снегопада в Москве. За несколько часов до начала игры поле стадиона «ВЭБ Арена» было настолько засыпано снегом, что его пришлось расчищать с помощью тракторов. Однако после консультаций между представителями клубов и РПЛ матч было решено проводить в запланированное время.

ЦСКА находится на шестой позиции турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 25 очков за 16 проведённых матчей. «Ростов» располагается на 10-й строчке. У подопечных Валерия Карпина 20 очков после аналогичного количества встреч.