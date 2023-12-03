Шафеев, обслуживающий матч ЦСКА — «Ростов», судил снежную игру «Спартака» в Калининграде

Главный арбитр матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Ростов» Рафаэль Шафеев ранее обслуживал игру «Балтики» и «Спартака» в Калининграде. Встреча «Спартака» прошла под сильным снегопадом, как и сегодняшний матч на «ВЭБ Арене».

Отметим, что ходили разговоры о возможном переносе домашней игры ЦСКА на завтра, 4 декабря, однако Шафеев всё-таки принял решение провести его в назначенное время. Перед игрой сотрудники ЦСКА активно очищали поле от последний снегопада, подключая к работе спецтехнику.

Матч проводят с оранжевым мячом. Это первый случай в РПЛ в нынешнем сезоне, когда используют специальный мяч для проведения игры турнира.

В данный момент ЦСКА находится на шестой позиции турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 25 очков в 16 проведённых матчах. В свою очередь, «Ростов» располагается на 10-й строчке. У подопечных Валерия Карпина 20 очков после аналогичного количества встреч.