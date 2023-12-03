Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 19:30

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 19:30
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 3 декабря, состоится матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Игра пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Саймон Хупер. Игра начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи

Англия - Премьер-лига . 14-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 13 туров АПЛ «Манчестер Сити» набрал 29 очков и занимает второе место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Тоттенхэм» заработал 26 очков и расположился на шестой строчке.

В минувшем сезоне команды встречались трижды. В первом круге чемпионата «горожане» обыграли «Тоттенхэм» со счётом 4:2. Во втором круге подопечные Гвардиолы проиграли «шпорам» со счётом 1:0.

Материалы по теме
«Он делает футбол лучше». Гвардиола — о тренере «Тоттенхэма» Постекоглу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android