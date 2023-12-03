Байдачный: надо было планировать календарь так, чтобы «Локомотив» сегодня сыграл в Питере

Бывший игрок московского «Динамо» и тренер различных команд РПЛ Анатолий Байдачный подверг критике календарь Российской Премьер-Лиги, из-за которого некоторым командам приходится играть в плохих погодных условиях.

«Я помню, мы в 1973 году играли с донецким «Шахтёром» в Москве 8 ноября на стадионе «Динамо». Тогда вокруг поля были огромные сугробы. Поле очистили, включили свет. Конечно, было красиво. Играли тогда за третье место! Но сейчас считаю, что таких ситуаций быть не должно. Есть манежи, крытые стадионы. Играть надо там. Надо было планировать календарь так, чтобы, может, «Локомотив» сегодня сыграл в Питере с «Зенитом». У них там как раз закрытый стадион. «Спартак» мучился в Калининграде! Погода же влияет на игру и результат», — сказал Байдачный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.