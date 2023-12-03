Судья запретил Акинфееву приём из пляжного футбола в «снежном матче» с «Ростовом»

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев попытался использовать приём из пляжного футбола в матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом», который проходит в эти минуты.

Голкипер московского клуба для удобства ввода мяча в игру сделал небольшую снежную горку, на которую и установил его. Однако главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев не разрешил Акинфееву воспользоваться этим приёмом.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале ПФК ЦСКА.

В первом круге текущего сезона РПЛ матч между этими командами завершился результативной ничьей — 3:3. В прошедшую среду, 29 ноября, «Ростов» и ЦСКА сыграли в рамках первого матча четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Соперники снова не сумели выявить победителя — 1:1.

В данный момент ЦСКА находится на шестой позиции турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 25 очков в 16 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 10-й строчке. У подопечных Валерия Карпина 20 очков после аналогичного количества встреч.