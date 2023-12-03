«Это не футбол». Игрок «Ростова» Уткин — о матче с ЦСКА
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Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин прокомментировал происходящее в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА.
«Это не футбол. Почему не добил [мяч] со штрафного? Я не видел! Снег в глаза летит, я ничего не вижу! Как играть во втором тайме? Забить гол и дальше играть. Ну, играть – тяжело назвать это игрой. Бить мяч вперёд, и может чё-то там нарисуется», — сказал Уткин в эфире телеканала «Матч Премьер».
Матч проходит в эти минуты. Он сопровождается обильным снегопадом. ЦСКА впереди — 1:0. Матч проводится на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Чалов – 4' 2:0 Мендес – 68'
Удаления: нет / Мелёхин – 90+2'
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