«Это не футбол». Игрок «Ростова» Уткин — о матче с ЦСКА

Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин прокомментировал происходящее в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА.

«Это не футбол. Почему не добил [мяч] со штрафного? Я не видел! Снег в глаза летит, я ничего не вижу! Как играть во втором тайме? Забить гол и дальше играть. Ну, играть – тяжело назвать это игрой. Бить мяч вперёд, и может чё-то там нарисуется», — сказал Уткин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Матч проходит в эти минуты. Он сопровождается обильным снегопадом. ЦСКА впереди — 1:0. Матч проводится на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.