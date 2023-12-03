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Хавбек «Ростова» Уткин со снегом на голове дал комментарий в перерыве матча с ЦСКА

Хавбек «Ростова» Уткин со снегом на голове дал комментарий в перерыве матча с ЦСКА
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Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин в перерыве матча с ЦСКА пришёл на интервью со снегом на голове.

Отметим, что игра на московском стадионе «ВЭБ Арена» проходит при сильнейшем снегопаде. Её даже хотели перенести, однако главный арбитр матча Рафаэль Шафеев принял решение провести её сегодня (3 декабря), так как завтра в Москве обещают похолодание.

24-летний Уткин в 19 матчах нынешнего сезона забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с ростовской командой рассчитан до лета 2026 года.

ЦСКА находится на шестой позиции турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 25 очков за 16 проведённых матчей. «Ростов» располагается на 10-й строчке. У подопечных Валерия Карпина 20 очков после аналогичного количества встреч.

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