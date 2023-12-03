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Артём Дзюба — капитан «Локомотива» на матч с «Зенитом»

Артём Дзюба — капитан «Локомотива» на матч с «Зенитом»
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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба выведет свою команду с капитанской повязкой на матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

Напомним, 35-летний Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. За это время нападающий в 249 матчах забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга Дзюба выиграл 10 трофеев.

В матче первого круга текущего сезона РПЛ «Локомотив» одержал победу над «Зенитом» со счётом 2:1. В составе железнодорожников отличились Максим Глушенков и Наир Тикнизян, а единственный гол сине-бело-голубых забил Матео Кассьерра.

После 16 туров команда Сергея Семака располагается на первой строчке турнирной таблицы, набрав 33 очка. «Локомотив» заработал 25 очков и занимает восьмое место.

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