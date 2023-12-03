Александр Мостовой: сегодня меньше снега, чем в Калининграде. Поле видно — можно играть

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой считает, что погодные условия в Москве позволяют проводить матчи РПЛ, назначенные на сегодняшний день.

«Когда был матч в Калининграде, то 9 из 10 человек сказали бы, что проводить не нужно. Сегодня снега меньше, поле видно — уже можно играть. С другой стороны, можно и перенести. Но на какой день? Есть гарантии, что завтра не будет такого снегопада? Но у нас можно найти время. Кубок сыграли, а через три месяца ответный матч. Я в такую погоду много раз играл в Советском Союзе и во Франции», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, перед матчем ЦСКА — «Ростов» начался сильный снегопад, который продолжился во время игры.