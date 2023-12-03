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Главный тренер ЦСКА Федотов высказался об игре Лукина в матче с «Ростовом»

Главный тренер ЦСКА Федотов высказался об игре Лукина в матче с «Ростовом»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал выступление защитника Матвея Лукина в матче с «Ростовом» (2:0) в 17-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Понятно, что мы упрощали игру. Всегда отталкивались от того, как двигается мяч. В целом всё было не так плохо. Лукин созревает, мы анализировали его игру. Он вызывается в сборную, имеет там практику. Мы видим ростки, всё в его руках, а ещё в ногах и голове», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Победу ЦСКА принесли точные удары Фёдора Чалова (с пенальти) и Виктора Мендеса. Игра сопровождалась сильным снегопадом. В последнем туре перед зимней паузой ЦСКА сыграет с «Краснодаром», а «Ростов» ожидает матч с «Ахматом».

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