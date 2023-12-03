Байдачный — о провале «Сочи»: смена тренеров не приводит к стабильным результатам

Бывший футболист минского «Динамо» Анатолий Байдачный высказался о провале «Сочи».

«Не могу говорить, что происходит с «Сочи», так как я далеко нахожусь от клуба. Это больше вопрос к руководству. Могу только сказать, что частая смена тренеров не приводит к стабильным результатам. В «Сочи» последнее время это и происходит. Нужен специалист, которому доверяет руководство. Вы же когда берёте на работу специалиста, то ему доверяете. Дайте ему шанс. Проходит два-три месяца, у него что-то не получается. Может, на это есть объективные причины. Но не бывает, чтобы результат пошёл сразу.

Бывают такие результаты, бывают провалы. Ещё играть половину чемпионата. За это время можно всё сделать — вылететь и снова войти», — сказал Байдачный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.