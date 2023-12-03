«Это смешно». Уткин — о своём фото в снегу во время перерыва матча с ЦСКА

Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин высказался о работниках стадиона, которые убирали снег с газона прямо во время матча 17-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0), а также прокомментировал своё фото, сделанное во время перерыва в матче.

«Не мешало ли, что работники убирали снег во время матча? Спасибо им за работу. Они держали поле в приемлемом состоянии. Да, не совсем получилось, но всё же. Нам они не мешали.

Видел ли фото, на котором стою в перерыве в снегу? Я видел фото, да. Это смешно. До этого таких фотографий не было», — приводит слова Уткина «РБ Спорт».

Напомним, в матче с «Ростовом» счёт открыл нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, который реализовал пенальти. Затем, на 68-й минуте встречи игрок московского клуба Виктор Мендес удвоил преимущество хозяев.

После 17 туров РПЛ ЦСКА набрал 28 очков и занимает пятое место. В свою очередь, «Ростов» после аналогичного количества туров заработал 20 очков и расположился на 10-й строчке.