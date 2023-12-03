«Локомотив» — «Зенит»: Тикнизян с передачи Дзюбы удвоил преимущество железнодорожников

Сегодня, 3 декабря, в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играют на стадионе «РЖД Арена» (Москва). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Стартовый свисток должен был прозвучать в 16:30 мск, однако матч из-за снегопада было решено перенести на 17:00. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В первом тайме, на восьмой минуте после подачи Максима Глушенкова с углового вратарь «Зенита» Михаил Кержаков срезал мяч в свои ворота, забив курьёзный автогол и выведя «Локомотив» вперёд. Под конец первой половины, на 41-й минуте, Матео Кассьерра сравнял счёт. Во втором тайме на 59-й минуте Максим Глушенков вновь вывел железнодорожников вперёд. Под конец матча, на 88-й минуте Наир Тикнизян с передачи Артёма Дзюбы удвоил преимущество хозяев — 3:1.

После 16 туров Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака располагается на первой строчке турнирной таблицы чемпионата, набрав 33 очка. «Локомотив» заработал 25 очков за аналогичное количество игр и занимает восьмое место в турнирной таблице.