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«Краснодар» ответил «Зениту», отреагировав ироничным эмодзи на их поражение с «Локо»

«Краснодар» ответил «Зениту», отреагировав ироничным эмодзи на их поражение с «Локо»
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Сегодня, 3 декабря, в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги встречались московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «РЖД Арена» (Москва). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). «Локомотив» обыграл «Зенит» со счётом 3:1. «Краснодар», который возглавил таблицу после победы в матче с «Оренбургом» и сегодняшнего поражения сине-бело-голубых, отреагировал ироничным эмодзи на результат этого матча.

Таким образом «быки» ответили «Зениту», который в прошлом туре отреагировал смеющимся эмодзи на поражение «Краснодара» в матче с «Уралом» (1:3).

Напомним, после результата данного матча «Зенит» опустился на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, набрав 33 очка в 17 встречах. Команда Сергея Семака пропустила вперёд «Краснодар», который одержал победу в своём сегодняшнем матче с «Оренбургом» (2:1) и теперь возглавляет таблицу с 35 очками. «Локомотив» же заработал 28 очков за аналогичное количество игр и поднялся на шестое место в турнирной таблице.

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