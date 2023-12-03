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Салихова: пока Клаудиньо или Вендел себе что-нибудь не отморозят, ничего не изменится

Салихова: пока Клаудиньо или Вендел себе что-нибудь не отморозят, ничего не изменится
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о проведении матчей Российской Премьер-Лиги в сложных погодных условиях.

«В 2022 году мы потеряли Промеса на месяц после игры с «Локомотивом». Надо, чтобы игроки «Зенита» травмировались, может, тогда изменят регламент. Снег идти не перестал. Пока какой-нибудь Клаудиньо или Вендел что-то не отморозит себе, ничего не изменится.

Дисквалификация недовольных абсурдом тренеров не изменит ничего. Каждый год тренеры сходят с ума из-за этих решений. Это лишь добавляет унылости и безнадёги. Ну пусть попробуют погодным условиям, снегу выписать дисквалификации!» – приводит слова Салиховой Metaratings.

Напомним, матчи 17-го тура РПЛ ЦСКА — «Ростов» и «Локомотив» — «Зенит» находились под угрозой переноса из-за снегопада в Москве.

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