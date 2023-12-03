Семак: не я принимаю решение, но было бы комфортнее передвинуть матч с «Локо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением, что сегодняшний матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в рамках которого сине-бело-голубые сыграли с «Локомотивом», было бы лучше передвинуть на другую дату. Напомним, железнодорожники одержали победу со счётом 3:1.

«Если есть альтернатива, то лучше передвинуть матч. Было бы комфортнее играть. И болельщикам, и футболистам. Но, опять же, не я принимаю решение», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, после результата данного матча «Зенит» опустился на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, набрав 33 очка в 17 встречах. Команда Сергея Семака пропустила вперёд «Краснодар», который одержал победу в своём сегодняшнем матче с «Оренбургом» (2:1) и теперь возглавляет таблицу с 35 очками. «Локомотив» же заработал 28 очков за аналогичное количество игр и поднялся на шестое место в турнирной таблице.