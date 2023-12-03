Игрок «Ахмата» Конате: не думаю, что празднование Бериши было провокационным

Нападающий грозненского «Ахмата» Мохамед Конате заявил, что празднование партнёра по команде Бернарда Бериши не было провокационным.

«Празднование Бериши? Не думаю, что оно было провокационным. Что касается приёма Абаскаля, то мне нечего сказать», — сказал Конате в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, на 34-й минуте Бернард Бериша ускорился по центру и вырезал передачу внешней стороной стопы на Гамида Агаларова, который выскочил один на один и аккуратно перебросил Александра Селихова.

После этого Бериша подбежал к скамейке «Спартака», где праздновал забитый мяч, а Абаскаль толкнул его, и за это судья матча Евгений Кукуляк удалил испанского специалиста.

В данный момент «Ахмат» находится на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 13 очков за 16 проведённых матчей. «Спартак» располагается на пятой позиции. У подопечных Гильермо Абаскаля 27 очков после аналогичного количества встреч.