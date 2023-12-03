Промес прокомментировал потасовку в перерыве игры с «Ахматом»

Футболист московского «Спартака» Квинси Промес прокомментировал потасовку в перерыве матча 17-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:2).

«Драка в перерыве? Это была не драка, просто эмоции», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, перед тем как футболисты «Ахмата» и «Спартака» зашли в подтрибунное помещение во время перерыва, у Квинси Промеса и Мирослава Богосавца состоялся диалог на повышенных тонах. Футболист «Спартака» сказал сопернику «Я лучший футболист, I **** you (я тебя поимею. – Прим. «Чемпионата»). Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На данный момент после 17 сыгранных матчей РПЛ «Ахмат» располагается в зоне стыковых матчей, на 13-й позиции с 16 очками. «Спартак» находится на седьмом месте с 27 очками.