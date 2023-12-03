Промес — игроку «Ахмата»: я лучший футболист, I **** you!

Продолжается матч 17-го тура МИР Российской Премьер-Лиги, в котором грозненский «Ахмат» встречается с московским «Спартаком». Команды играют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного судьи выступает Евгений Кукуляк из Калуги. Матч начался в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт матча — 2:1 в пользу «Ахмата».

Перед тем как футболисты «Ахмата» и «Спартака» зашли в подтрибунное помещение во время перерыва, у Квинси Промеса и Мирослава Богосавца состоялся диалог на повышенных тонах. Футболист «Спартака» сказал сопернику «Я лучший футболист, I **** you (я тебя поимею. – Прим. «Чемпионата»). Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Видео инцидента есть в распоряжении «Чемпионата». Опубликовать его мы не можем из-за отсутствия прав на трансляцию матча.

Стычка Промеса и Богосавца

Стычка Промеса и Богосаваца

Стычка Промеса и Богосаваца

Стычка Промеса и Богосаваца

Стычка Промеса и Богосаваца

Стычка Промеса и Богосаваца

Напомним, в данный момент «Ахмат» находится на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 13 очков за 16 проведённых матчей. «Спартак» располагается на пятой позиции. У подопечных Гильермо Абаскаля 27 очков после аналогичного количества встреч.