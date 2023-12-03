Игрок «Зенита» Эракович высказался о матче с «Локомотивом»

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович прокомментировал поражение в матче 17-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:3).

«Мы плохо начали, пропустили гол со стандарта. Затем, до перерыва, действовали хорошо, старались, но из-за собственных ошибок в итоге проиграли. Не знаю, что сказать, мы можем играть лучше… Но сейчас наша задача прийти в себя после этой встречи и подготовиться к следующему матчу с «Пари НН», чтобы обязательно победить.

Во втором тайме мы играли очевидно хуже, чем в первом, совершали много ошибок. Что тут скажешь. Надеюсь, мы обыграем нижегородцев, и потом у нас будет много времени, чтобы во всём разобраться, начать сначала и хорошо подготовиться ко второй части сезона.

Моя голевая передача? Это бы меня порадовало, если бы мы победили, но мы проиграли, поэтому, честно говоря, в этом голевом пасе мало радости. Но, разумеется, мне важно, что я его сделал», — приводит слова Эраковича пресс-служба клуба.