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Барселона — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Барселона» — «Атлетико»: Жоау Феликс вывел хозяев вперёд

«Барселона» — «Атлетико»: Жоау Феликс вывел хозяев вперёд
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Сегодня, 3 декабря, проходит матч 15-го тура испанской Примеры, в котором встречаются каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико». Команды играют на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Хосе Санчес Мартинес. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера . 15-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
2-й тайм
1 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 Феликс – 28'    

В первом тайме, на 29-й минуте, Жоау Феликс, который выступает за каталонцев на правах аренды из «Атлетико», открыл счёт в матче, выведя «Барселону» вперёд.

После 14 туров Ла Лиги «Барселона» набрала 31 очко и занимает четвёртое место в чемпионате. В свою очередь, «Атлетико» также заработал 31 очко, но располагается на третьей строчке. При этом мадридский клуб провёл 13 матчей из-за переноса домашней игры 4-го тура с «Севильей».

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге чемпионата «Барселона» обыграла «Атлетико» со счётом 1:0. Во втором круге подопечные Хави одержали победу со счётом 1:0.

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