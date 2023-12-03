Эракович: не могу сказать, что у меня большой опыт игры в такую погоду, обычно потеплее

Сербский защитник «Зенита» Страхиня Эракович высказался о погодных условиях в матче 17-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:3).

«Как оцениваю погоду сегодня? Не могу сказать, что у меня большой опыт игры при такой погоде, обычно было потеплее. Но я не буду обвинять во всём климат — условия были одинаковыми и для нас, и для противника. Сегодня они победили, а мы с грустью возвращаемся домой — и едем лучше готовиться к следующей игре», — приводит слова Эраковича пресс-служба клуба.

После результата данного матча «Зенит» опустился на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, набрав 33 очка в 17 встречах. Команда Сергея Семака пропустила вперёд «Краснодар», который одержал победу в своём сегодняшнем матче с «Оренбургом» (2:1) и теперь возглавляет таблицу с 35 очками. «Локомотив» же заработал 28 очков за аналогичное количество игр и поднялся на шестое место в турнирной таблице.