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«Думаю: «Ну прими мяч, не бей в одно касание!» Дзюба — о голе Тикнизяна

«Думаю: «Ну прими мяч, не бей в одно касание!» Дзюба — о голе Тикнизяна
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Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба рассказал о своей голевой передаче на Наира Тикнизяна в матче 17-го РПЛ с «Зенитом» (3:1).

«Была классная комбинация, у Наира было такое завершение — вишенка на торте. Так сказать, шах и мат. Очень классный пас мне в касание отдал Миранчук. Я принял на грудь и увидел, Тики кричал тоже. Я ему даю передачу, он один. Думаю: «Ну прими мяч, не бей в одно касание!» А он прям исполнил, надо отдать должное хладнокровию Тикнизяна. Я очень рад за него, за ребят. Мне нравится, что всё больше людей горят, хотят, всё больше небезразличных. Все мы разные — кто-то более эмоциональный, кто-то менее. Но на футболе нужны эмоции. Нужно показывать, нужно стремиться. Это главный посыл всей команды», — приводит слова Дзюбы пресс-служба клуба.

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