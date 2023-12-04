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Черданцев рассказал, почему нельзя было сыграть матч «Ростов» — ЦСКА в декабре

Черданцев рассказал, почему нельзя было сыграть матч «Ростов» — ЦСКА в декабре
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Спортивный комментатор Георгий Черданцев рассказал, почему нельзя было сыграть матч 9-го тура МИР РПЛ «Ростов» — ЦСКА (3:3) в декабре, а не осенью.

«Много было вопросов, почему «Ростов» играл с ЦСКА в декабре не в Ростове‑на‑Дону. Потому что «Ростов» в начале сезона попросил РПЛ не ставить домашние матчи из‑за того, что они меняли газон. Это просьба была заранее направлена в лигу, поэтому никакого идиотизма с игрой в декабре с ЦСКА в Москве абсолютно нет. Это была просьба «Ростова», — приводит слова Черданцева «Матч ТВ».

ЦСКА находится на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 28 очков в 17 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 10-й строчке с 20 очками после аналогичного количества встреч.

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