Роберт Левандовски может досрочно покинуть «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски может покинуть клуб до истечения срока контракта.

Как сообщает Sport, в контракте футболиста есть пункт, согласно которому каталонский клуб может досрочно расторгнуть с ним контракт после сезона-2024/25, если в той кампании он сыграет менее 55% матчей. Соглашение поляка с «сине-гранатовыми» рассчитано до июня 2026 года.

После 15 туров «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 34 очка. От лидирующего мадридского «Реала» команда отстаёт на четыре очка.

В нынешнем сезоне Роберт Левандовски принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив восемь голов и четыре результативные передачи.