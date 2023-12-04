Калешин: испанская Медиалига Пике — это вообще смешная пародия на российскую

Бывший главный тренер «Акрона» Евгений Калешин сравнил уровень российской Медийной футбольной лиги (МФЛ) и испанской Медиалиги, созданной экс-защитником «Барселоны» Жераром Пике.

«Я смотрел испанскую Медиалигу — это вообще смешная пародия на МФЛ. Что сделал Пике — даже близко не то, что делают у нас. Осипов и Кортава (Николай Осипов и Дмитрий Кортава, создатели МФЛ. — Прим. «Чемпионата») сделали уникальнейший продукт, у которого вообще аналогов нет в мире. Они же это сделали — это наши мозги, люди русские сделали Медиалигу. Почему в футболе так не можем сделать? Ну что мешает? Мешает неверие», — приводит слова Калешина телеграм-канал «Крысева».

Напомним, 1 декабря состоялся товарищеский матч, в котором встречались сборные Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Медиалиги. Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Сборная ФНЛ одержала победу со счётом 4:0.

Сборную ФНЛ возглавлял Евгений Калешин. В тренерский штаб сборной Медиалиги вошли Игорь Звездин, Шамиль Курбанов и Алан Гатагов.