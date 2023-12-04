Экс-нападающий «Барселоны» Луис Суарес высказался о своём будущем

Уругвайский нападающий «Гремио» Луис Суарес поделился мыслями о своём будущем. Напомним, 31 декабря у 36-летнего футболиста заканчивается контракт с бразильским клубом.

«Я чувствую боль, моё тело говорит за меня. Я хочу получить удовольствие, а затем решить для себя после долгой карьеры. Мне нужно отдохнуть, насладиться временем с семьёй… а потом судьба подскажет, где я буду в будущем», — приводит слова Суареса журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Суарес перешёл в «Гремио» на правах свободного агента из уругвайского клуба «Насьональ» в начале 2023 года. В этом сезоне форвард является лучшим бомбардиром команды с 24 голами в 52 матчах во всех турнирах. За тур до конца чемпионата «Гремио» занимает четвёртое место в бразильской серии A.