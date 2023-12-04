В «Локомотиве» ответили на вопрос о будущем Артёма Дзюбы в клубе

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался по поводу будущего нападающего Артёма Дзюбы в стане железнодорожников. Функционер ответил на вопрос о том, достиг ли Дзюба статистических показателей, которые активируют опцию автоматического продления контракта с форвардом.

«Уверен, что у нас с Артёмом всё будет нормально. Он демонстрирует то отношение к футболу, на котором можно учить нашу молодёжь. Это большой мастер, о чём я неоднократно говорил. Мы очень рады, что уже скоро год, как мы работаем вместе. Уверен, что и дальше будем работать вместе», — приводит слова Нагорных информационное агентство «РИА Новости Спорт».

Напомним, Дзюба перешёл в «Локомотив» в феврале 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года и предусматривает опцию продления ещё на один год.