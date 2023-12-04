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Вратарь «Ахмата» Шелия высказался о перепалке Промеса и Богосаваца в перерыве матча

Вратарь «Ахмата» Шелия высказался о перепалке Промеса и Богосаваца в перерыве матча
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Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия высказался о перепалке Квинси Промеса и Мирослава Богосаваца в перерыве матча 17-го тура МИР Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:1).

«То, что было в перерыве, — бывает. Это футбол и эмоции. Всё хорошо закончилось. Немного потолкались, ничего страшного не произошло», — сказал Шелия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, перед тем как футболисты «Ахмата» и «Спартака» зашли в подтрибунное помещение во время перерыва, у Квинси Промеса и Мирослава Богосаваца состоялся диалог на повышенных тонах. Футболист «Спартака» сказал сопернику: «Я лучший футболист, I **** you («Я тебя поимею». – Прим. «Чемпионата»). Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Перепалка Промеса и Богосаваца. Видео:

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