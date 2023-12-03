Главный тренер «Сочи» Кокорев прокомментировал домашнее поражение от «Локомотива»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев рассказал о поражении от «Локомотива» (2:3 ОТ) в домашнем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Хорошая игра, считаю, с нашей стороны – мы старались, выполняли задание, Мишка Бердин – молодец, держал нас в игре. К сожалению, в третьем периоде наудалялись, 10 минут – это недопустимо с такой командой. Из-за этого проиграли в овертайме. Хочу поблагодарить ребят, которые играли у нас в меньшинстве, сражались, ловили на себя, плюс, повторюсь, вратарь сегодня хорошо играл», — приводит слова Кокорева пресс-служба «Сочи».

В следующем матче «Сочи» встретится в гостях с «Куньлунь Ред Стар» 5 декабря. Игра состоится в Мытищах и начнётся в 19:30 мск.