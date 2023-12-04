Экс-игрок «Локомотива» Тарасов: радует, что интрига в чемпионате сохраняется

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о турнирной ситуации в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. Также Тарасов высказался о нестабильности железнодорожников в нынешнем розыгрыше чемпионата страны.

«Конечно, радует, что интрига в чемпионате сохраняется. Чем больше команд претендует на чемпионство, тем лучше! Интереснее смотреть. Шансы «Локомотива» в этом сезоне? «Локомотив» непредсказуем. Он может выиграть у «Зенита» и проиграть аутсайдерам. Надо просто сохранить им эту игру и идти к своей цели», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сейчас таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар» (35 очков). «Быки» опережают действующего чемпиона, «Зенит», на два очка.