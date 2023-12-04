Газизов: есть очень достойные предложения по трансферам игроков махачкалинского «Динамо»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о возможных трансферах клуба в зимнее окно.

«У нас есть очень достойные предложения по трансферам наших футболистов, хотя мы вряд ли решимся кого-то продавать. Что касается приобретений, команда находится на первом месте, ребята прибавляют, и сейчас надо найти игроков, которые усилят нас. Работы много, намётки есть. Надеюсь, что трансферное окно пройдёт для нас со знаком плюс. Тренерский штаб всегда хочет усиления, но здесь главное — качество и мотивация футболиста», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

По итогам первой половины чемпионата Мелбет Первой лиги махачкалинское «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 37 очков.