Шелия — о голе Зиньковского «Ахмату»: сказал Антону дать мне шанс, а он между ног бьёт

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия рассказал о содержании разговора с полузащитником «Спартака» Антоном Зиньковским в перерыве матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с красно-белыми (2:1).

«Что обсуждал с Зиньковским, когда уходили на перерыв? Сказал, чтобы не говорили много лишних слов. Зачем оскорблять людей, когда можно без этого обойтись? Обсудили забитый мяч. Я ему сказал: «Дай шанс». А он между ног бьёт (смеётся)», — сказал Шелия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, на данный момент после 17 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» располагается в зоне стыковых матчей, на 13-й позиции, набрав 16 очков. «Спартак» находится на седьмом месте с 27 очками.