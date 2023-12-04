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Божович: в России не впервые играют в снегопад. Если есть условия, надо проводить матчи

Божович: в России не впервые играют в снегопад. Если есть условия, надо проводить матчи
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Известный тренер Миодраг Божович, поработавший во многих клубах РПЛ, высказался о матчах чемпионата России в зимний период. Напомним, несколько игр 17-го тура РПЛ прошли в условиях сильного снегопада.

«Слышал о снежных матчах в России на выходных. Стоило ли переносить игры? Это не первый раз, чтобы в России играли в снегопад. Если есть условия для игры, надо проводить матчи. Если нет — переносить. Нужно принимать решение на стадионе. Люди из Федерации футбола должны думать про погоду и о том, когда начинать и заканчивать чемпионат. Такое в России не впервые. Когда я был тренером и работал в России, мы много раз играли в снегопад. Не могу сказать, что было нормально, но ты должен играть», — сказал Божович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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