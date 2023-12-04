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Зиньковский: от футбола никогда не устаю. А сейчас хочется играть ещё больше

Зиньковский: от футбола никогда не устаю. А сейчас хочется играть ещё больше
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Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский поделился ощущениями в конце года и планами на отпуск.

«Устал от футбола? Не-не-не, никогда такого не было. Я спокоен. Нет такого, что перенасытился. Всегда хочется играть. Тем более сейчас, когда выхожу в стартовом составе — ещё больше хочется играть. Это мотивирует.

В отпуск на море слетаю. Новой год встречу в Москве, а потом поеду домой, в Новороссийск. Отпуск проведу с семьёй, родными», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, на данный момент после 17 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги «Ахмат» располагается в зоне стыковых матчей, на 13-й позиции с 16 очками. «Спартак» находится на седьмом месте с 27 очками.

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