Наумов: Джикия точно усилит «Локомотив», для клуба это будет очень хороший трансфер

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном переходе защитника «Спартака» Георгия Джикии в стан железнодорожников.

«На сегодняшний день центр обороны — самая проблемная зона у «Локомотива». Я не очень верю в пару Морозов-Фассон. Они, конечно, могут прибавить — игроки ещё молодые, перспективные — но с ними нужно очень хорошо поработать, чтобы они раскрылись и заиграли на новом уровне. Поэтому в ближайшее трансферное окно железнодорожникам нужно будет работать в первую очередь над усилением центра обороны. Ведутся разговоры о том, что Джикия может вернуться.

Он же локомотивец, у нас в «Казанке» играл. Центральную зону Джикия точно усилит. Для «Локомотива» это будет очень хороший трансфер. «Локомотиву» нужно более ответственно относиться к приобретениям. Они должны быть точечными, направленными на усиление команды. Тем более, насколько я знаю, у клуба не очень много денег на трансферы», — приводит слова Наумова Legalbet.