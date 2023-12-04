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Наумов: Джикия точно усилит «Локомотив», для клуба это будет очень хороший трансфер

Наумов: Джикия точно усилит «Локомотив», для клуба это будет очень хороший трансфер
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном переходе защитника «Спартака» Георгия Джикии в стан железнодорожников.

«На сегодняшний день центр обороны — самая проблемная зона у «Локомотива». Я не очень верю в пару Морозов-Фассон. Они, конечно, могут прибавить — игроки ещё молодые, перспективные — но с ними нужно очень хорошо поработать, чтобы они раскрылись и заиграли на новом уровне. Поэтому в ближайшее трансферное окно железнодорожникам нужно будет работать в первую очередь над усилением центра обороны. Ведутся разговоры о том, что Джикия может вернуться.

Он же локомотивец, у нас в «Казанке» играл. Центральную зону Джикия точно усилит. Для «Локомотива» это будет очень хороший трансфер. «Локомотиву» нужно более ответственно относиться к приобретениям. Они должны быть точечными, направленными на усиление команды. Тем более, насколько я знаю, у клуба не очень много денег на трансферы», — приводит слова Наумова Legalbet.

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Источник: «Локомотив» интересуется возможностью трансфера Джикии в зимнее трансферное окно
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